Troféu Expodireto: Categoria Jovem Produtor Rural vai para Sideno Kroessin

O homenageado é Sideno Kroessin, natural do Rio Grande do Sul, da cidade de Santo Antônio do Planalto. Exemplo de seriedade e competência, ele é cooperado da Cotrijal e administra a Agrícola Kroessin. A distinção foi entregue pelo vice-presidente da Cotrijal, Ênio Schroeder; pelo secretário do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do RS, Tarcísio José Minetto e pelo superintendente da Rede Pampa, Wanderley Ruivo.

