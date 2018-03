Troféu Expodireto: Categoria Reconhecimento vai para Eumar Roberto Novacki

O homenageado nesta categoria foi o secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Roberto Novacki. Bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Público e Mestrado em Gestão Pública, ele começou sua vida na Polícia Militar do Mato Grosso, até chegar a coronel. Natural de Cascavel, no Paraná, construiu sua vida profissional naquele Estado, desempenhando inúmeras funções, inclusive de Chefe da Casa Civil do Governo Mato-Grossense e presidente da CONAB e da EMBRAPA. Hoje, é o segundo na hierarquia do MAPA. Quem fez a entrega do Troféu foi o vice-governador do Estado do RS, José Paulo Cairoli; o presidente do Sistema Farsul, Senar e Casa Rural e também do Sebrae-RS, Gedeão Pereira e o Sub-Procurador Geral de Justiça do RS e Procurador-Geral nas gestões 2015 e 2017, Marcelo Dornelles.

