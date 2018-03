Troféu Expodireto: consulado dos EUA em Porto Alegre é homenageado

O Consulado dos Estados Unidos da América foi a instituição destacada nesta categoria, pelo seu retorno à capital gaúcha, um acontecimento muito importante para a cidadania e para o mundo dos negócios, estreitando caminhos entre o RS e um dos mais procurados destinos turísticos e parceiro comercial. A cônsul-geral dos Estados Unidos da América em Porto Alegre, Júlia Harlan, recebeu a distinção pelas mãos do vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto; do deputado estadual Gilberto Capoani e do presidente do Conselho do Ibraoliva (Instituto Brasileiro de Olivicultura), Luiz Eduardo Batalha.

