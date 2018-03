Troféu Expodireto: Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul é destaque na categoria Instituição Gaúcha

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul foi destacado nesta categoria, por se tratar de uma instituição centenária, que atua como anjo da guarda da sociedade, que previne, combate, defende e salva, se fazendo presente em quase todo o território gaúcho. Quem subiu ao palco para receber a homenagem foi seu comandante, coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior. O Troféu foi entregue pelo deputado federal Pompeo de Mattos, pelo deputado federal Darcísio Perondi e pelo vice-presidente do Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

