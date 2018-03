Troféu Expodireto: Destaque em Gestão vai para Romildo Bolzan Júnior

O Troféu nesta categoria coube ao presidente do Grêmio Foot-Ball Portoalegrense, Romildo Bolzan Júnior. Gaúcho, de Osório, ele foi vereador, vice-prefeito e prefeito e em sua terra, em três mandatos. Advogado e político, granjeou respeito como gestor. Entre suas paixões está o futebol e particularmente seu clube do coração, que preside com competência, amor e admiração, com reconhecimento incontestável pelos seus feitos. Quem fez a entrega do Troféu ao dirigente foi o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e irrigação, o deputado Ernani Polo; o secretário de Estado dos Transportes do RS, Pedro Westphalen e o presidente do Sindicato da Indústria de Adubos, Mário Darós.

Deixe seu comentário: