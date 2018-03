Troféu Expodireto: destaque m Associativismo e Cooperativismo coube à FECOAGRO

Este Troféu foi para a FECOAGRO (Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul), uma entidade que traz ao setor agropecuário representatividade, integração, promoção, postura empreendedora. Além disso, estabelece parcerias e alianças, inclusive internacionais, beneficiando suas 42 cooperativas afiliadas e 180 mil associados. Quem recebeu o destaque foi seu presidente, Paulo Cézar Vieira Pires, entregue pelo deputado federal Luiz Carlos Heinze; pelo presidente do Sicredi Alto Jacuí, José Celeste de Negri e pelo presidente di Sistema Ocergs/Sescoop, Vergílio Périus.

