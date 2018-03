Troféu Expodireto: Destaque na categoria Liderança Gaúcha coube a Cláudio Lamachia

Esta distinção coube ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o gaúcho Cláudio Pacheco Prates Lamachia. Advogado brilhante, ele foi presidente da OAB gaúcha, membro do Conselho Federal, eleito com a maior votação de todas as seccionais. Líder, não só entre pares, granjeou admiração da sociedade brasileira com posições firmes e compatíveis com o protagonismo da entidade que preside. Ele recebeu a homenagem das mãos da senadora da República, Ana Amélia Lemos; do deputado federal Jerônimo Goergen; do presidente do Iejur e presidente da Comissão do Direito Agrário e Agronegócios da OAB Nacional, Ricardo Alfonsin e do presidente da FEBRAC, Leonardo Lamachia.

