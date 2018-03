Troféu Expodireto: Edson Bündchen recebe distinção na categoria Destaque Especial

A homenagem nesta categoria coube ao superintendente estadual do Banco do Brasil, Edson Bündchen. Catarinense, natural de São José do Cedro, mas com fortes raízes gaúchas, ele é um profissional com a nobre estirpe dos profissionais formados pela instituição onde trabalha há quase quatro décadas. Atuou em inúmeros Estados brasileiros até chegar à superintendência do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Quem fez a entrega do Troféu ao dirigente foi o deputado federal Cajar Nardes; o deputado estadual Gabriel Souza e o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Econômico e Social, Caio Tibério da Rocha.

