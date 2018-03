Troféu Expodireto: Fabiano Dallazen é destacado na categoria Personalidade Gaúcha

A homenagem nesta categoria coube ao procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano Dallazen. Advogado por formação, com especialização em Direito Penal e mestrado em Direitos Fundamentais, ele ingressou na instituição em 1998. Passou pelas comarcas de Getúlio Vargas, Soledade, Passo Fundo e Porto Alegre. Foi coordenador do Centro de Apoio Criminal e hoje vive a cruzada anticorrupção. O senador da República, Álvaro Dias; o deputado federal Afonso Antunes da Motta e o representante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Carlos Roberto Lofego Canibal fizeram a entrega da distinção ao homenageado.

