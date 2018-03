Troféu Expodireto: Indústria de Implementos Agrícolas VENCE é destaque

Esta distinção coube à Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo Importação e Exportação, fundada por Nelson Lauxen, em 1964, que transformou a empresa em uma das maiores do setor agrícola do País, com o apoio da esposa e de seus três filhos. Hoje, instalada no Distrito Industrial de Ibirubá, a indústria conta com 700 funcionários. O diretor-presidente, Marcos Luiz Lauxen, recebeu o Troféu que foi entregue pelo presidente da ABPA, ex-deputado estadual e federal e ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra; pelo seu filho, deputado estadual Sérgio Turra e pelo presidente do SIMERS, Claudio Bier.

