Troféu Expodireto: Marlon Santos é destacado na categoria Liderança Parlamentar Gaúcha

O homenageado nesta categoria foi o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Marlon Santos, homem de extrema sensibilidade, espiritualista, político equilibrado e gestor competente. Natural de Cachoeira do Sul, foi vereador e prefeito em sua terra e, em âmbito estadual, é deputado pelo terceiro mandato. Com 18 anos de vida pública, chega a liderança de um dos poderes do Estado. Ele subiu ao palco para receber o Troféu das mãos do presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret; do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andrei Dal’ Lago e do deputado federal e ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

