Troféu Expodireto: Premiação na categoria Liderança Nacional vai para Eliseu Padilha

O Troféu nesta categoria coube ao ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da república, Eliseu Padilha. Formado em direito e natural de Canela, no RS, foi em Tramandaí que começou sua trajetória política, como prefeito. Foi atuante deputado federal em três mandatos, tendo sido, inclusive, presidente da Fundação Ulysses Guimarães. No executivo, foi ministro de três governos diferentes, entre eles ministro dos Transportes e minitro-chefe da Secretaria de Aviação Civil. O Troféu ao homenageado foi entregue pelo presidente da Cotrijal e Expodireto, Ney Céssar Mânica e pelo governador do Estado do Rio Grande do Sul, Ivo José Sartori.

