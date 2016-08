Troféu Senar-O Sul: a peça, em bronze, é uma criação de Glória Corbetta

A noite deste domingo (28) é de festa no RS. Autoridades, lideranças setoriais de todo o País participam da entrega do Troféu Senar – O Sul, uma realização da Rede Pampa de Comunicação em parceria com o SENAR-RS, Sistema Fecomércio-RS, Icatu Seguros, Mapfre Seguros e Sicredi. O objetivo é homenagear aqueles que se distinguiram ao longo do ano, através de suas atividades, voltadas ao crescimento e engrandecimento do agronegócio. A distinção, que chega a sua 14ª edição, premia os destacados com uma peça, em bronze, de autoria da artista plástica Glória Corbetta, traduzindo a união e a força do homem na luta do campo, numa reiteração de sua coragem, determinação e garra para vencer os desafios do cotidiano.

