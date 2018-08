Troféu SENAR – O SUL abre o calendário oficial da Expointer

Personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do agronegócio no Rio Grande do Sul neste último ano serão agraciadas no próximo domingo (26) com o Troféu Senar-O SUL.

A distinção que chega a sua 16ª edição é uma iniciativa da Rede Pampa e Senar-O Sul, com apoio do Sicredi e Icatu Seguros. A cerimônia ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, reunindo autoridades, lideranças setoriais e convidados, integrada ao calendário oficial da Expointer.

Os homenageados receberão o Troféu, uma peça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, que retratou na figura de três gaúchos de diferentes alturas e indumentária, a evolução pessoal, profissional e tecnológica do produtor rural brasileiro. Aquele que produz riquezas e desenvolvimento do agronegócio e na nossa terra.

Nestes anos de realização, o Troféu Senar – O SUL distinguiu organizações das mais diferentes cadeias alimentares, produtores rurais, lideranças, autoridades, sempre em busca de valorização de suas ações, premiando talentos, conhecimento, tecnologia, maquinário, produção vegetal e animal, insumos e tantas outras vertentes relacionadas ao agronegócio.

