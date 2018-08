Troféu SENAR – O SUL é um dos mais reconhecidos prêmios do agronegocio no RS

Lideranças do agronegócio do Estado e do País estarão reunidas nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, para participar da entrega de um dos mais tradicionais eventos ligados ao setor, o Troféu Senar- O SUL, iniciativa é da Rede Pampa de Comunicação, em parceria com o SENAR-RS, Icatu Seguros e Sicredi.

O clima é de expectativa, uma vez que os homenageados serão revelados somente durante a cerimônia de entrega do prêmio, que acontece dia 26 à noite, abrindo o calendário social da Expointer.

O destaque vai para todos aqueles que contribuíram ao longo do ano com suas atividades para fomentar o segmento. São personalidades e representantes de empresas do cenário local e nacional que subirão ao palco para receber a distinção, que chega a sua 16ª edição, já pontuada entre as realizações mais representativas do agronegócio no RS.

Deixe seu comentário: