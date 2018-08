Troféu SENAR – O SUL homenageia os melhores do agronegócio no domingo (26)

Numa realização da Rede Pampa e Senar-RS, com apoio do Sicredie Icatu Seguros, acontece neste domingo, dia 26, a 16ª edição do Troféu Senar-O Sul, que objetiva destacar os melhores do agronegócio, homenageando personalidades e empresas que contribuíram com suas atividades para o engrandecimento do setor.

O evento, que ganha palco nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, na Capital, integra o calendário oficial da Expointer. O Troféu Senar-O Sul é um apeça em bronze, criada pela artista plástica Glorinha Corbeta.

