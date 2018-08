Troféu SENAR-O SUL se impõe junto ao setor, premiando personalidades e empresas que mais contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo do ano

O agronegócio move a economia gaúcha e nacional. A produção de grãos, que obteve índices recordes em 2017, promete continuar ascendente, com o segmento, no ano passado, representando cerca de 21% do PIB brasileiro e por 1/3 da geração de empregos no País. Neste cenário, o Rio Grande do Sul continua a ser considerado um celeiro para alimentar povos no mundo todo, puxado pelas exportações de nossos produtos, que passam por produção agropecuária, alimentos, máquinas e equipamentos. Uma indústria promissora frente a inúmeros desafios.

Por toda esta representatividade do agronegócio, o Troféu SENAR – O SUL se impõe cada vez mais junto ao setor, com o objetivo de premiar e destacar personalidades e empresas que mais contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo do ano.

O Troféu SENAR – O SUL está integrado ao calendário social do Estado e abre tradicionalmente a Expointer, que se estende ao longo da semana, em Esteio. A entrega dos prêmios será na noite deste domingo (26), reunindo mais de mil convidados, autoridades e lideranças empresariais e setoriais nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, quando, um por um dos homenageados serão chamados ao palco por Vera Armando, da Rede Pampa, para receber suas distinções.

A iniciativa, assinada pela Rede Pampa e pelo SENAR- RS, integrante do Sistema Farsul, também conta com a parceria do Sicredi e Icatu Seguros, que elencam seus nomes à tradicional premiação, que chega agora a sua 16ª edição.

Deixe seu comentário: