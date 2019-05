O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (23) que não acredita que mais militares norte-americanos sejam necessários no Oriente Médio para conter a crise com o Irã. A declaração levantou dúvidas sobre um plano do Pentágono para reforçar as tropas do país na região. “Eu não acho que vamos precisar. Eu realmente acho que não”, disse Trump.