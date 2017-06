Trópico Surf Shop recebe o “Quarta Shop&Music” no Praia de Belas

“Somos feitos de água, movidos por música e inspirados pela arte”. Com este espírito aventureiro e o histórico de uma das maiores franquias brasileiras de surfwear e skatewear, a Trópico Surf Shop recebe nesta semana o “Quarta Shop&Music” no Praia de Belas Shopping. O evento, que oferece um dia de compras e atrações especiais, ocorre na quarta-feira (14), no 3º piso do shopping.

A marca oferecerá durante o dia diversas ações promocionais: na compra da segunda peça o cliente ganhará 20% de desconto; toda coleção de verão terá 50% de desconto e, para a de inverno, peças selecionadas terão até 40% de desconto. Nas compras acima de 400 reais, a Trópico Surf Shop irá presentear com um guarda-chuva exclusivo.

Como haveria de ser, o “Quarta Shop&Music” conta ainda com boa música, embalada pelo DJ IG Olliver, e os clientes e convidados poderão degustar bebidas exclusivas enquanto aproveitam as oportunidades de compra.

O “Quarta Shop&Music” acontece semanalmente no Praia de Belas Shopping, sempre em uma loja diferente, das 17h às 21h. Para mais informações, acesse o site: www.praiadebelas.com.br.

SERVIÇO:

Quarta Shop&Music

Data: 14 de junho, das 17h às 21h.

Local: Trópico Surf Shop do Praia de Belas Shopping, 2° piso.

