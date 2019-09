Trump adia elevação de tarifas sobre produtos da China

Trump comentou que decidiu tomar a decisão a pedido de Liu He, vice-premiê chinês, e diante do fato de que a República Popular da China estará celebrando seu 70º aniversário em 1º de outubro.

….on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019