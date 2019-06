O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de segunda-feira (17) que vai deportar, a partir da próxima semana, milhões de imigrantes ilegais que vivem no país. A declaração foi feita no Twitter, na véspera do lançamento oficial da campanha de reeleição do republicano. “Eles serão deportados tão rápido quanto entram”, disse Trump.

Deixe seu comentário: