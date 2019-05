O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (31) que vai começar a campanha de reeleição no dia 18 de junho, em Orlando, na Flórida. “Vou anunciar minha campanha de segundo mandato presidencial com a primeira-dama, Melania, e o vice-presidente, Mike Pence, no Away Center. Junte-se a nós nesse comício histórico!”, diz o tuíte de Trump.