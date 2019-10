O presidente americano Donald Trump anunciou a suspensão das sanções contra Turquia impostas por conta da ação militar de Erdogan contra a milícia curda no Norte da Síria. Ele chamou o cessar-fogo temporário do país na área de “permanente”. “As sanções serão levantadas, a menos que algo aconteça com que não estejamos felizes”, disse Trump na Casa Branca.