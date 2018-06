O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou a recepção que estava prevista para esta terça (5) com o campeão da NFL (liga profissional de futebol americano), o Philadelphia Eagles, pelos protestos dos jogadores durante o hino nacional. Trump retirou o convite depois de constatar que os Eagles pretendiam ir à Casa Branca com uma “pequena delegação” e não com seu elenco completo.

