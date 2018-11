O presidente norte-americano Donald Trump cancelou uma visita à Colômbia planejada para o início de dezembro, disse uma autoridade dos EUA na sexta-feira. A visita deveria acontecer após Trump participar no fim do mês de uma reunião cúpula do G20 em Buenos Aires. Na capital argentina, está prevista uma reunião de Trump com o presidente chinês Xi Jinping.

