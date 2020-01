Notas Mundo Trump cogita visitar a Índia em fevereiro

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está cogitando viajar à Índia no mês que vem, o que seria sua primeira visita à maior democracia do mundo desde que tomou posse três anos atrás, disseram fontes a par do assunto nesta terça-feira. “Há um convite em aberto para ele visitar, os dois lados estão organizando as datas”, disse uma das fontes.

