O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não se reunirá com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sem que haja “ações concretas” do país asiático em relação ao processo de desnuclearização, afirmou nessa sexta-feira a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. Ela não confirmou data ou local para a reunião, anunciada pela Coreia do Sul e que pode ocorrer até maio.

Deixe seu comentário: