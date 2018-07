O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o movimento de aperto monetário do Fed, o banco central americano e disse que não está “empolgado” com as elevações nas taxas de juros promovidas pela autoridade monetária do país. “Não estou empolgado porque nossa economia está acelerando, e, toda vez que nossa economia acelera, o Fed quer elevar os juros novamente”, declarou.

Deixe seu comentário: