Trump demite conselheiro de Segurança Nacional por divergências sobre política externa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em sua conta do Twitter no início da tarde desta terça-feira (10) que demitiu o conselheiro de Segurança Nacional do país, John Bolton. Conforme o chefe de Estado, o motivo da demissão foram as divergências de ideias entre Bolton e os interesses de Trump para o governo americano em questões internacionais sobre como lidar com políticas externas quanto ao Irã, Coreia do Norte e Afeganistão.

Bolton foi o terceiro a ocupar o cargo de conselheiro de Segurança Nacional desde que Trump assumiu o poder. O presidente informou que um substituto deve ser anunciado até a semana que vem.

Leia na íntegra a tradução dos tweets:

“Eu informei a John Bolton ontem à noite que os serviços dele não são mais necessários na Casa Branca. Eu discordei veementemente com muitas das sugestões deles, assim como outros [o fizeram] na administração, e, assim… eu pedi a John sua carta de demissão, que me foi entregue nesta manhã. Eu agradeço muito a John pelo seu trabalho. Irei nomear um novo Conselheiro de Segurança Nacional na semana que vem.”

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019