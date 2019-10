Trump desiste de reunião do G-7 em seu clube de golfe na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a próxima reunião de cúpula do G-7 não será realizada em um de seus clubes de golfe no Estado da Flórida, recuando em uma decisão que havia provocado acusações de corrupção.

“Com base na hostilidade irracional tanto da mídia quanto dos democratas, já não consideramos o Trump National Doral, de Miami, como a sede da reunião do G-7 em 2020”, escreveu o presidente no Twitter no sábado à noite. “Começaremos a busca de outro local, incluindo a possibilidade de Camp David, de imediato”, completou.

O chefe de gabinete interino de Trump, Mick Mulvaney, anunciou na quinta-feira (17) que o resort na Flórida era “o melhor” lugar entre vários considerados para o encontro, que será realizado entre 10 e 12 de junho de 2020.

Na sexta-feira (18), os democratas apresentaram no Congresso um projeto de lei para bloquear o plano. Os opositores realizam investigações para a abertura de um julgamento político de Trump por supostamente ter pressionado a Ucrânia para interferir em favor de sua reeleição nas eleições de 2020.

Diante de questionamentos éticos ou legais, Trump afirmara que, com a organização do encontro do G-7 em seu resort, não receberia “nada” de lucro. O clube Doral representa uma importante parte do portfólio de Trump. Ele gera mais lucro do que qualquer outro hotel ou clube de golfe do magnata, que fez empréstimo de US$ 125 milhões para comprá-lo.

Mas recentemente, a importante propriedade começou a entrar em declínio, com os lucros sofrendo uma queda de cerca de 69% nos últimos três anos. Um especialista contratado pela Organização Trump culpou a politização da marca Trump pelos prejuízos.