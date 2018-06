Trump disse estar pronto para “cair fora” se a conversa com o líder norte-coreano Kim Jong-un não avançar

Ao final de um encontro na Casa Branca com o primeiro-ministro do Japão,Shinzo Abe, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (7) esperar a “normalização” das relações entre seu país e a Coreia do Norte a partir de seu encontro com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, na próxima semana. Mas advertiu que estará “totalmente pronto para cair fora”, se for necessário.

“Eu tenho que estar preparado para cair fora. Espero que não seja necessário”, afirmou Trump à imprensa, ao lado de Abe no jardim da Casa Branca.

Trump acrescentou que estaria aberto a receber uma visita de Kim aos Estados Unidos, “se as coisas saírem bem” durante seu histórico encontro com o norte-coreano em Singapura, na próxima terça-feira (12). Questionado se se essa visita seria à propriedade dele em Mar-a-Lago, na Florida, o americano respondeu que preferiria começar pela Casa Branca.

O presidente americano, entretanto, advertiu que seu governo já listou um conjunto de novas sanções a Pyongyang, cuja aplicação foi adiada por conta da expectativa positiva desse primeiro encontro. Mas avisou que serão adotadas, se necessário. “Não acho que será.”

Embora tenha se esquivado de repetir uma de suas expressões favoritas, “pressão máxima”, ele sinalizou que as sanções vigentes contra a Coreia do Norte serão mantidas até a completa adoção dos termos de um possível acordo e da esperada normalização das relações bilaterais. China, Coreia do Sul e Japão, destacou Trump, terão papéis importantes nesse processo.

“Este é apenas o primeiro passo em direção a um acordo. É só o começo. Esta é a parte mais fácil. A parte mais difícil vem depois”, afirmou Trump, cauteloso, referindo-se a um possível processo de negociação a ser iniciado no dia 12 e que envolverá, inevitavelmente, temas sensíveis. Entre eles, a desnuclearização da Coreia do Norte, a redução dos contingentes militares americanos na Coreia do Sul e a cooperação e investimentos econômicos.

Trump rejeitou a hipótese levantada por um jornalista, antes de seu encontro com Abe, de que a sua reunião com Kim no dia 12 venha a ser apenas a oportunidade de posar para uma foto histórica. Conforme ele mesmo faz questão de lembrar com frequência, nenhum de seus antecessores conseguiu uma aproximação suficientemente adequada com Pyongyang para agendar uma reunião com o líder norte-coreano.

“Vai ser muito mais do que uma pose para foto. Eu acho que é um processo. Não haverá um acordo em apenas uma reunião. Seria maravilhoso se assim fosse. Como vocês sabem, eles têm muitos inimigos”, disse Trump.

Deixe seu comentário: