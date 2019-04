O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (2) estar pronto para fechar a fronteira com o México. Em entrevista coletiva, o republicano disse que fará isso se as autoridades do país vizinho não interromperem o fluxo de migrantes ou caso um acordo com o Congresso para fechar uma medida para conter a imigração.

Deixe seu comentário: