O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (9) que as negociações com líderes do Talibã no Afeganistão estão congeladas. “Para mim, elas [as conversas com o Talibã] estão mortas”, disse o norte-americano na Casa Branca. A Casa Branca vem tentando, há cerca de um ano, costurar um acordo com o governo do Afeganistão e lideranças do Talibã.