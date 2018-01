O presidente norte-americano Donald Trump teria uma abordagem “mais dura” nas negociações do Brexit que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse ele no domingo (28). Em entrevista ao canal britânico ITV, Trump afirmou que a União Europeia “não é tão boa quanto deveria ser”. “Eu teria tomado uma posição mais dura na saída.”

