A cúpula entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, acontecerá no Hotel Capella, na ilha de Sentosa, um local turístico em Singapura, anunciou a Casa Branca nesta terça (5). O encontro ocorrerá em 12 de junho. As salas de reuniões do hotel têm janelas do chão ao teto com vista para o Mar do Sul da China.