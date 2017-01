Trump e Putin conversam sobre ações de Rússia e EUA contra Estado Islâmico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reservou o sábado (28) para conversar por telefone com cinco líderes mundiais, com destaque para o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. Trump falou com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

Vladimir Putin

Putin e Trump conversaram sobre ações coordenadas entre os dois países contra o Estado Islâmico na Síria. Eles também discutiram o programa nuclear iraniano, segundo a agência de notícias Reuters. Nessa sexta-feira (27), Trump manifestou seu desejo de trabalhar com Moscou, mas reconheceu que ainda é “muito cedo” para discutir a remoção das sanções que o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, impôs ao país, segundo a CNN.

A conversa deste sábado foi considerada um primeiro passo para a reaproximação entre o Kremlin e a Casa Branca. A Rússia tem a expectativa de ver as sanções suspensas, mas o governo americano procura não alimentar essas esperanças.

As últimas sanções contra a Rússia foram anunciadas por Barack Obama em dezembro por “sabotagem a processos e instituições eleitorais”. Entre as medidas, estava a expulsão de 35 agentes de inteligência russos em Washington e San Francisco e o fechamento de dois complexos dos serviços de inteligência da Rússia em Nova York e Maryland.

“Há vontade de ambas as partes de trabalhar em comum, ativamente, para estabilizar e desenvolver a cooperação russo-americana sobre uma base construtiva, de igual para igual, e mutuamente vantajosa”, destacou Putin em um comunicado, após a primeira conversa entre os dois chefes de Estado desde que o presidente americano assumiu a Presidência.

Angela Merkel

A conversa com Angela Merkel, que durou 45 minutos, “não foi a mais fácil do dia”, de acordo com a CNN. Em entrevista dada este mês ao britânico The Times e ao alemão Bild, Trump criticou a política de acolhida de refugiados do governo alemão.

Segundo a agência France Presse, os dois concordaram sobre a “fundamental importância” da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Em entrevista ao Bild, Trump afirmou que a Aliança Atlântica é “muito importante”, mas foi projetada há muito tempo e não prevê a defesa contra o terrorismo. Por isso, ele chamou a Otan de “obsoleta”. Disse ainda que muitos Estados não investem o necessário em defesa. “Devemos proteger esses países, mas muitos deles não pagam o que deveriam”, ressaltou Trump.

Shinzo Abe

Mais cedo, Trump assegurou ao premiê japonês, Shinzo Abe, considerado um aliado chave na Ásia, que tem um “compromisso” dos Estados Unidos com a segurança japonesa. Trump e Abe também decidiram que “consultarão e cooperarão perante a ameaça representada pela Coreia do Norte”, ressaltou a nota oficial da Casa Branca, citada pela agência Efe.

Durante a conversa, Trump convidou Abe para uma visita aos EUA, que ocorrerá em 10 de fevereiro.

François Hollande

No telefone para o presidente francês, François Hollande, Trump ouviu um apelo para que os EUA “respeitem” o princípio de aceitação a refugiados, segundo comunicado da presidência francesa. O pedido é uma resposta da França à decisão do governo norte-americano, tomada nessa sexta-feira (27), de restringir a entrada de refugiados e imigrantes de sete países islâmicos (Iraque, Iêmen, Síria, Irã, Sudão, a Líbia e Somália).

O presidente francês “lembrou sua convicção de que a luta para a defesa das nossas democracias” só é eficaz se baseada no “respeito aos princípios que as fundamentam, em particular a acolhida aos refugiados”. Além disso, o presidente francês “advertiu para as consequências econômicas e políticas de uma abordagem protecionista”, como a adotada por Trump.

Malcolm Turnbull

Trump conversa ainda com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull. As conversas de Trump com Abe e Turnbull acontecem dias depois de ele ter assinado uma ordem executiva para retirar os EUA da Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês). Tanto Abe como Turnbull tinham apoiado a TPP, segundo a CNN.

