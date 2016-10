Trump insinua que Hillary usou drogas antes do último debate presidencial

O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, insinuou nesse sábado que sua adversária, Hillary Clinton, havia usado drogas antes do segundo debate presidencial, realizado há uma semana. Trump afiou ainda mais a sua retórica, tentando tirar credibilidade do processo eleitoral e fazendo novos ataques pessoais a Hillary.

Teste de drogas

O magnata afirmou que a concorrente estava “toda acesa” no início do segundo debate e que, no fim, “ela mal conseguia alcançar o seu carro”. “Atletas têm que fazer um teste de drogas. Acho que deveríamos fazer um teste de drogas antes do debate. Por que não fazemos isso?”, declarou o polêmico empresário.

