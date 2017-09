Trump pede verba para Ã¡reas atingidas por furacÃ£o

O presidente Donald Trump enviou ao Congresso norte-americano um pedido de adiantamento de 8 bilhões de dólares para os esforços de recuperação dos locais afetados pela passagem do furacão Harvey no Estado o Texas. O valor, que deve ser rapidamente aprovado, será somado aos 7,5 bilhões de dólares dos cofres da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências do país.