O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja que as Forças Armadas de seu país se encarreguem de vigiar a fronteira com o México. “Até que possamos ter um muro e a segurança adequada, vamos monitorar o limite por meio de nossos militares, o que é um grande passo”, afirmou o líder republicano na Casa Branca, durante encontro com líderes de nações bálticas.

Deixe seu comentário: