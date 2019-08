Trump recebe carta de Kim e diz que também não gosta dos exercícios militares com Seul

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (9), que concorda com a oposição de Kim Jong-un aos exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, depois de receber mais uma carta do líder da Coreia do Norte. Além disso o Presidente afirmou que Kim Jong-un fez um “pequeno pedido de desculpas” pelos recentes testes de mísseis balísticos conduzidos por seu governo. O pedido foi feito por meio de uma carta.

“Foi um pequeno pedido de desculpas por testes de mísseis de curto alcance e [Kim Jong-un disse] que estes testes parariam quando os exercícios conjuntos [entre Seul e Washington] terminassem”, afirmou Trump no Twitter.

In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019