Naruhito, o novo imperador do Japão, recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Tóquio na manhã desta segunda-feira (27) – horário local. Foi a primeira visita oficial ao novo ocupante do Trono de Crisântemo, coroado em 1º de maio para dar início à era Reiwa. Pouco depois, Trump se encontrou com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.