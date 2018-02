Trump visitará protótipos do muro com o México em março

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja visitar os arredores da cidade de San Diego (Califórnia) em meados de março para ver de perto os protótipos do muro que prometeu construir na fronteira com o México, segundo informou o jornal “The Washington Post”. Trump pretende ir à região para ver pessoalmente os protótipos do muro e aprender mais sobre a sua possível construção.

