Trump volta a cogitar acabar com direito à cidadania para qualquer pessoa nascida nos Estados Unidos

O presidente Donald Trump disse nesta quarta (21) que está considerando abolir a cidadania por nascimento nos Estados Unidos em duas situações: para crianças nascidas no país cujos pais não são cidadãos americanos e para imigrantes que entraram no território ilegalmente. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

“Estamos olhando muito seriamente para esta questão, o direito à cidadania por nascimento, pelo qual você tem um bebê na nossa terra, você atravessa a fronteira, tem um bebê —parabéns, o bebê é agora um cidadão dos EUA. Francamente, é ridículo”, disse o republicano a jornalistas.

Tal direito é garantido pela Constituição. A 14ª emenda foi ratificada em 1868, após a Guerra Civil, para assegurar a ex-escravos e seus descendentes a mesma proteção dos demais cidadãos perante a lei.

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos se tornam automaticamente cidadãos americanos, segundo a legislação.

O assunto foi trazido à tona por Trump pela primeira vez em outubro do ano passado, quando o mandatário falou que preparava uma ordem executiva para alterar a cidadania por nascimento —um direito garantido em ao menos 30 países, dentre os quais Canadá e Brasil.

“Somos o único país no mundo onde uma pessoa chega e tem um bebê, e o bebê é essencialmente um cidadão dos Estados Unidos por 85 anos, com todos esses benefícios. É ridículo, é ridículo. E precisa acabar”, disse o presidente à época.

Mas o então congressista Paul Ryan, republicano como Trump, afirmou que o presidente não poderia alterar a legislação com uma ordem executiva. Segundo ele, uma mudança como esta demandaria um longo processo. A opinião é compartilhada por estudiosos.

Governo Trump muda regra

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (21) novas regras que permitem a detenção de famílias imigrantes por tempo indeterminado. A medida substitui um acordo legal que estabelecia o prazo máximo de 20 dias para a permanência de crianças sob custódia.

Com a nova regra, o governo está autorizado a enviar famílias que atravessam a fronteira irregularmente a centros residenciais familiares até que seus casos sejam decididos. Segundo as autoridades, esses processos podem ser resolvidos em até três meses, mas alguns exigem mais tempo.

Conhecido como “Acordo Flores”, a legislação vigente é alvo de críticas da administração de Donald Trump, que atribui a ele o aumento da imigração no país.

Segundo seus opositores, a promulgação do novo regulamento deixaria claro que levar crianças aos Estados Unidos não é uma maneira de driblar a detenção.

O acordo recebe esse nome em homenagem a Jenny Lisette Flores, uma jovem de 15 anos que, em 1985, fugiu da guerra civil em El Salvador rumo aos Estados Unidos para morar com uma tia. A garota acabou detida e teve sua custódia negada.

O caso mobilizou uma ação coletiva da União Americana pelas Liberdades Civis e ganhou força de política nacional em 1997. Em 2015, uma decisão judicial determinou que o “Acordo Flores” se aplicava tanto a menores desacompanhados quanto a crianças detidas com seus pais.

Na previsão do governo Trump, a nova regra diminuirá significativamente o número de famílias que tentam atravessar ilegalmente a fronteira e, portanto, reduzirá a necessidade da criação de mais centros de detenção.

“Esta regra permite que o governo federal aplique as leis de imigração aprovadas pelo Congresso”, disse Kevin McAleenan, secretário interino de Segurança Interna, em comunicado, ao defender a “integridade do sistema de imigração”.

Defensores do “Acordo Flores” alegam que as regras são importantes para assegurar o bem-estar das crianças detidas, principalmente após relatos de crianças imigrantes apreendidas em celas separadas das dos pais.

A nova regra entrará em vigor em 60 dias, mas deverá ser contestada na Justiça.

