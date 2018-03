O presidente americano Donald Trump zombou da baixa audiência da transmissão do Oscar na TV. “Menor audiência do Oscar na HISTÓRIA. O problema é que não temos mais estrelas, só seu Presidente (claro que estou brincando)”, disse ele no Twitter. A audiência nos Estados Unidos da 90ª edição do Oscar caiu 19% em relação a 2017 e ficou com 26,5 milhões de telespectadores.

