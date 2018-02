TSS lança empreendimento de luxo agregado a ação social

Capitaneada pelo ex-jogador de futebol, Tiago Silva dos Santos, a TSS Incorporadora segue investindo na região do Vale do Taquari. A novidade é o residencial de alto padrão de luxo TSS VOLL, localizado no bairro Languiru, em Teutônia – zona com maior potencial econômico da cidade. Infraestrutura completa, alta tecnologia e sustentabilidade configuram o edifício, que é composto por 11 unidades de luxo e uma cobertura duplex. O projeto será apresentado no dia 21 de fevereiro e tem investimento previsto de R$ 6 milhões.

O lançamento será integrado a uma ação social da TSS em parceria com a Prefeitura de Teutônia: a cada apartamento vendido, uma casa popular, com área de 40m2, será doada para uma família de baixa renda da cidade. A incorporadora entra com a construção, junto a seus fornecedores, e o órgão municipal com a infraestrutura.

Entre os empreendimentos já construídos pela TSS estão o Residencial Tiago Silva, em Taquari (RS), o TSS1, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre (RS) e o Armênia, em Taquari – que será entregue em abril deste ano.

Deixe seu comentário: