O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu nesta quarta-feira (2) que os Correios devem dar um reajuste salarial de 3% para os trabalhadores. Durante o julgamento do dissídio da categoria, o TST decidiu também pela exclusão de pais e mães do plano de saúde da empresa. O Tribunal decidiu ainda que os dias parados serão descontados no salário dos trabalhadores.

Deixe seu comentário: