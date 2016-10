TST pede para Câmara dos Deputados retirar projetos que criam cargos na Justiça do Trabalho

O presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, solicitou nesta terça-feira (4) ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a retirada da pauta da casa legislativa dos projetos que preveem a criação de novos cargos e a contratação de servidores na Justiça do Trabalho.

Segundo Maia, a Justiça do Trabalho está preocupada com um eventual aumento de despesas justamente no momento de crise econômica do país e de ajuste fiscal no governo federal.

“O presidente do TST pediu a retirada de dezenas de projetos de criação de cargos pela compreensão que ele tem de que não é momento de se criar despesa”, afirmou o presidente da Câmara.

Em uma audiência realizada à tarde no gabinete da presidência da Câmara, Ives Gandra apresentou os documentos que oficializavam o pedido para a retirada dos projetos.

No total, há 32 projetos de interesse da Justiça do Trabalho em tramitação na Câmara. Segundo o TST, as propostas previam a criação de cem Varas do Trabalho, 200 vagas para juízes e 8.000 vagas para servidores. A economia aos cofres públicos deverá ser de R$ 1 bilhão ao ano.

Para Maia, a iniciativa do presidente do TST “vem em boa hora” e deveria servir de exemplo para outros setores.

“Às vezes, as pessoas não se dão conta do tamanho da crise que o Brasil. Às vezes, garantir benefícios não significa efetivamente ganhar alguma coisa. Porque, quando a inflação sai de controle, o salário daquele que acha que garantiu algum benefício, vai estar sendo prejudicado”, enfatizou. (AG)

