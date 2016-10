Tsunami meteorológico atinge Santa Catarina; forte onda engoliu carros em Araranguá

Com ventos de até 97 km/h, a Região Sul de Santa Catarina foi atingida por um tsunami meteorológico neste domingo (16). Segundo a Defesa Civil, o fenômeno acontece quando há o deslocamento de uma forte linha de instabilidade de baixa pressão, que pode provocar uma onda mais alta no mar. O mesmo fenômeno já ocorreu duas vezes na praia do Cassino, no Litoral Sul do RS.

Uma onda gigante arrastou pelo menos sete veículos que estavam na faixa de areia na praia de Balneário Rincão e no Morro dos Conventos, em Araranguá, na tarde de domingo. Duas pessoas foram retiradas do mar em Balneário Rincão.

Em Tubarão, uma criança de 7 anos morreu após uma árvore cair sobre um carro. Foram registrados destelhamentos de casas em Balneário Gaivotas, Maracajá, Laguna, Imbituba, Urussanga e Anitápolis. Já nos municípios de Braço do Norte e Pedras Grandes houve quedas de árvores. Até o final da noite deste domingo, mais de 140 mil casas estavam sem luz entre as cidades Criciúma e Garopaba. Pelo menos 20 cidades foram atingidas pelos temporais.

