TubarÃ£o ataca surfista de 65 anos na AustrÃ¡lia

Um surfista de 65 anos sobreviveu com ferimentos em um pé e um braço ao ataque de um grande tubarão branco que partiu sua prancha em duas e o arrastou pela água em uma praia do leste da Austrália, informaram a polícia e testemunhas. O veterano conseguiu nadar até a costa e pedir socorro. Ele foi levado de helicóptero para um hospital da região, onde está internado em condição estável.

O incidente aconteceu na praia Seven Mile. O jornal local “Newcastle Herald”, com base no que sobrou da prancha, calculou que o tubarão media até 3,5 metros de comprimento. A praia foi fechada até nova ordem. (AG)