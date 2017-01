TubarÃ£o ataca turista em Fernando de Noronha: Homem brincava no rasinho da praia com o filho de sete anos quando foi surpreendido pelo animal

Um novo ataque de tubarão foi registrado no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. De acordo com informações da assessoria da Administração do Arquipélago, a vítima é um turista de 49 anos e foi atacado na praia do Leão.

O homem, que é músico, deu entrada no Hospital São Lucas levado pela própria família. Em nota, o hospital informou que a vítima teve um ferimento superficial na perna esquerda, sem lesão muscular, vascular e óssea. Após ter recebido tratamento adequado, ele teve alta com orientação e devida prescrição médica.

O músico brincava no raso com o filho de sete anos quando ocorreu o ataque. No momento, a água do mar estava turva, o que pode ter impedido a visão do tubarão limão, espécie que costuma frequentar a região rasa da praia para comer pequenos peixes, como sardinhas, e invertebrados.

